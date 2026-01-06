Il campo largo per le Comunali 2027 passa dal bilancio 2026 di Pinerolo

Il campo largo passa dal bilancio 2026 di Pinerolo

Il Pd tende la mano alla maggioranza, votando sì, con un distinguo

L’asse tra le forze di maggioranza e il Pd, in vista delle elezioni comunali del 2027, passa anche dal bilancio di previsione. I Democratici hanno già aperto un dialogo e, nel Consiglio comunale di fine anno, hanno fatto un passo ulteriore: votare favorevolmente al bilancio 2026.

Le entrate e le uscite pareggiano a 54.527.317 euro e il capitolo investimenti verrà rimpinguato una volta approvato il conto consuntivo e l’avanzo di Amministrazione del 2025. Ma non solo. Anche gli investimenti negli eventi sono rimandati a quel periodo. Il sindaco Luca Salvai, infatti, ha spiegato la strategia per far tornare i conti per la cosiddetta ‘spesa corrente’, per il funzionamento dell’ente, che ammonta a oltre 40.500.000 euro. Sono state tagliate le spese nel campo della cultura, del turismo e dello sport e tempo libero per 350.000 euro rispetto alla spesa storica. Questa scelta, in sintesi, si tradurrà in un ‘Carnevale povero’, per concentrarsi su altri eventi come la fiera estiva o l’Artigianato, quando ci saranno i soldi a bilancio.

Nel suo intervento, il capogruppo del Pd Luca Barbero ha parlato apertamente di un “bilancio tecnico”, perché non programma investimenti e definisce solo la cornice finanziaria in cui il Comune di Pinerolo inizia l’anno. Questa è una delle ragioni su cui si fonda il “sì” del Pd, che, lo stesso Barbero sottolinea, “ha un valore simbolico e politico”. Precisando comunque che “noi siamo opposizione”. Insomma, una mano tesa alla maggioranza in vista della creazione di un fronte comune alle prossime elezioni.

Nel frattempo il Pd ha anche attivato la sua rete di contatti, lanciando un questionario online tra iscritti e simpatizzanti per raccogliere indicazioni e spunti programmatici.