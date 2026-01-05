Raid, fuochi e devastazioni ai giardini Alimonda. Alessi: "Situazione fuori controllo"

Non sono bastate le immagini dell'albero di Natale vandalizzato. Le bande di ragazzi che “vivono” il Giardino Alimonda, soprattutto nelle ore notturne, per accendere il fuoco tra le panchine di legno, creare nuovi disagi e problemi sono ormai all'ordine del giorno.

Alessi (FdI): "Brucia di tutto ogni sera"

"Questi bruciano ogni cosa e i fuochi possono essere pericolosi per loro e non solo, distruggono panche, tavoli, cestini….ogni cosa. Staccano pezzi o assi delle panchine per bruciarli o solo per il gusto di devastarle", attacca Patrizia Alessi, capogruppo di FdI in Circoscrizione 7. "Proprio in quel punto del Giardino c’è una telecamera del progetto Argo, ma se pensiamo che nel Giardino Madre Teresa ve ne sono ben 6…..forse servono solo se ci fosse un omicidio - aggiunge poi ironicamente - Gli operatori Amiat al mattino si trovano sempre una situazione inaccettabile e fanno tutto ciò che riescono".

Di qui l'iniziativa di presentare un'interpellanza nel Consiglio della Circoscrizione "per chiedere quali risultati ha portato la telecamera e cosa intenda fare l’Amministrazione per migliorare la vivibilità in questo luogo", ha aggiunto Alessi. "Non basta un campetto da pallavolo per rendere “vivibili” i Giardini Alimonda e alcuni cittadini volenterosi ma ci vuole la “volontà politica” della Città, non un Sindaco che pensa di risolvere i problemi con Patti tra militanti di Askatasuna! I cittadini sono esasperati sempre di più nell’indifferenza della Città".

"Situazione oggi non più accettabile"

"Come gruppo FdI in Circoscrizione 7 avevamo proposto il Daspo Urbano ma alla Maggioranza in Circoscrizione 7 e Città non interessa e lo hanno bocciato, così non è possibile continuare, la situazione non è più accettabile", ha concluso Patrizia Alessi. "Alle tante parole ci vogliono FATTI per rendere questo pezzo di territorio nuovamente vivibile”.