Giaveno si mobilita per la solidarietà con la Grande Paella di Pesce [FOTO]

La Grande Paella di Pesce solidale, organizzata presso gli spazi parrocchiali di Giaveno, ha raccolto una grande partecipazione di cittadini e associazioni. I proventi della serata sono stati destinati ad Auser Giaveno e Caritas Giaveno.

“Ringrazio l’Associazione per l’invito - ha dichiarato il consigliere regionale Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente Pml) -. È stata anche l’occasione per ascoltare alcune problematiche poste da Auser, su cui insieme al collega Silvio Magliano abbiamo già presentato un atto in Consiglio Regionale”.

Alla serata ha preso parte l’Onorevole Daniela Ruffino, definita da Bartoli “parte attiva dell’iniziativa con un supporto concreto e autentico spirito di servizio”. Presenti anche il sindaco di Giaveno, Stefano Olocco, e il comandante della Stazione Carabinieri, Luogotenente Giuseppe Francolino, con i suoi uomini.

“Il vero cuore della manifestazione - ha concluso Bartoli -, sono stati i cittadini e le associazioni, protagonisti di una comunità viva e solidale”.