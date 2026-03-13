Firmati gli accordi di collaborazione per il Fondo di Sviluppo e Coesione

A Piscina il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore al Fondo di Sviluppo e Coesione hanno sottoscritto insieme a 53 Sindaci delle Aree Omogenee della Pianura Torinese, Val di Susa e Valli Chisone e Germanasca gli Accordi di Collaborazione che permetteranno la realizzazione di 77 progetti grazie ad un contributo regionale di 9.141.000 euro. Presenti anche l’Assessore alle Attività Produttive e Bilancio Andrea Tronzano e le Consigliere Regionali Alessandra Binzoni e Marina Bordese.

La misura, varata nel 2024, grazie alle sue modalità semplici e rapide ha permesso a molti di questi progetti di essere già realizzati ad esempio: nei Comuni di Sestriere (141.695 euro di contributo regionale), Pragelato (125.466 euro), Sauze d’Oulx (152.547 euro), Cesana Torinese (141.438 euro), Claviere (77.813 euro) e Sauze di Cesana (82.711 euro) nell’Area della Val di Susa sono stati realizzati interventi relativi alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, rispettivamente a Sestriere, nella frazione Gran Puy di Pragelato, in località Ciao Pais a Sauze d’Oulx, in via Alliaud a Cesana Torinese, in via Nazionale a Claviere e lungo la strada comunale del Forno nella frazione Rollieres a Sauze di Cesana. Nel Comune di Massello, nelle Valli Chisone e Germanasca (50.000 euro) è stato inoltre realizzato il progetto denominato “G.C.V. Green Cultural Valley – Massello – Friulana Z.S.C. (Zona Sport e Cultura)”.

L’Area Omogenea della Val di Susa comprendente 19 Comuni ha presentato 20 progetti a cui è andato il contributo della Regione complessivo di 2.400.186 euro (con 250.000 euro di premialità).

L’Area Omogenea della Pianura Torinese comprendente 19 Comuni h presentato 20 progetti a cui è andato un contributo regionale complessivo di 3.791.122 euro (con 200.000 euro di premialità).

L’Area Omogenea delle Valli Chisone e Germasca che comprende 15 Comuni ha presentato 37 progetti che hanno ricevuto un contributo della Regione complessivo di 2,2 milioni di euro (con 300.000 euro di premialità).

"Grazie alla sottoscrizione odierna portiamo a compimento il patto tra Enti Locali e Regione sull’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione – illustra l’Assessore Vignale – una misura che a portato a 805 comuni piemontesi contributi per 105 milioni che hanno permesso la realizzazione di quasi 900 progetti. La gestione degli iter semplificata e rapida ha permesso a poco più di un anno dall’inizio di vedere già i primi progetti realizzati e molti in avanzata fase di progettazione e realizzazione. In particolare, le Aree di questa zona della Provincia di Torino hanno dimostrato una grande concertazione e organizzazione moltiplicando con l’apporto di risorse proprie la ricaduta economica che le risorse regionali hanno permesso e realizzando opere e servizi utili per le rispettive comunità".

"In questi anni abbiamo voluto modificare l’impostazione che per anni aveva dato risorse solo ai Comuni più grandi e destinare le risorse europee e i fondi di coesione ai nostri tanti piccoli comuni che, grazie a questi fondi, possono realizzare interventi strategici attesi da tempo. Nella prossima programmazione dei fondi europei, 2028-2035, replicheremo questa misura che ha dimostrato di rispondere davvero alle esigenze di sviluppo e crescita dei territori - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha annunciato, entro l’estate, una nuova misura che è stata definitiva di completamento che consentire ai Comuni che hanno ottenuto risorse e che hanno già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per completare le opere".

"Saper usare bene i fondi a favore dei cittadini - chiude l'Assessore Tronzano - è una peculiarità di questi territori. Siamo soddisfatti oggi di concludere il percorso delle aree omogenee insieme a quella relativa ai contributi delle aree interne. Con questa misura fortemente voluta dal Presidente Cirio siamo riusciti a dare contributi a tutti i comuni. Abbiamo fatto con fondi statali e regionali ciò che spesso è difficile con i soli fondi regionali".