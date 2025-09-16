Turista tedesco recuperato in stato di ipotermia alle cascate di Noasca: è grave

Ricerca persona in acqua a Noasca.



Diverse chiamate al 112 hanno riferito di qualcuno caduto da una cascata.

Immediatamente è stato richiesto l'intervento del servizio regionale di elisoccorso condotte con il supporto dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese.

Nelle ricerche sono impegnati anche i vigili del fuoco.

Aggiornamento delle 19.25

La persona coinvolta nell'evento è un turista tedesco. È stato recuperato in acqua dai sommozzatori dei vigili del fuoco, operativi anche con l'elicottero Drago. Il paziente era in arresto cardiaco e in grave stato di ipotermia. È stato affidato ai sanitari del 118 di Azienda Zero che lo hanno rianimato con il massaggiatore cardiaco esterno. In questo modo è stato possibile trasportarlo con il servizio regionale di Elisoccorso alle Molinette di Torino dove è attivo il protocollo ECLS (di circolazione extracorporea).

Il codice è rosso.