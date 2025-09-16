"Carabinieri nella storia": fino al 10 ottobre Grugliasco ospita una mostra di pittura dedicata all'Arma

Una mostra collettiva per ripercorrere, tramite l'arte della pittura, gli eventi principali che hanno caratterizzato la storia dell'arma dei Carabinieri. L'evento, in programma dal 16 settembre al 10 ottobre, coinvolge 25 pittori, coordinati dall'ideatore, il maestro grugliaschese Luigi D'Amato, con il prezioso supporto della sezione grugliaschese dell'Associazione nazionale carabinieri, del Gruppo volontari O.D.V, che hanno reso possibile la realizzazione, e con il sostegno dell'Amministrazione comunale di Grugliasco. La mostra gode anche del patrocinio della città di Agropoli e 5 sono le opere di artisti residenti nella città campana da cui tutto è partito.

Una proposta che a Grugliasco non era ancora stata fatta: coinvolgere più pittori possibili a partecipare e contribuire attivamente, realizzando opere personali, alla realizzazione della mostra intitolata “Carabinieri nella storia”. In 25 hanno risposto all'appello e in meno di un mese hanno realizzato le opere che saranno esposte presso l'area espositiva delle scale del Comune di Grugliasco in piazza Matteotti 50. Gli artisti, non solo grugliaschesi, infatti, avranno l'onore di esporre, presso lo spazio espositivo del prestigioso parco culturale Le Serre, i propri quadri.

«Tutto iniziò nel 2004 - afferma il pittore D'Amato - quando l’associazione nazionale dei Carabinieri di Agropoli, mia città natale, mi chiese se mi avesse fatto piacere realizzare un dipinto dedicato ai caduti di Nassiriya. Io con piacere realizzai l’opera, facendo una dedica ai nostri valorosi Carabinieri. In occasione dell’anniversario della strage il capitano e comandante della caserma di Agropoli fece celebrare una Messa nella chiesa del Sacro Cuore di Agropoli ponendo il mio dipinto sull’altare per la benedizione e venne letta la dedica da me scritta. Osservando le persone presenti vidi sui loro volti un’emozione incredibile e il capitano mi chiese se potessi collocare il dipinto nella sala della caserma. dove il pubblico poteva far visita regolarmente».

Dopo questo evento, nasce l'idea di una mostra dedicata ai Carabinieri. «Anche a Grugliasco sono stati tanti i pittori che hanno appoggiato il mio progetto, dedicando le proprie opere a tutte le persone che ci proteggono, donne e uomini, ai quali va il nostro ringraziamento per quello che fanno, essendo l’orgoglio della nostra Patria. Ringrazio tutti i pittori, l’associazione nazionale Carabinieri di Grugliasco, il comune di Agropoli con cui abbiamo già avuto il piacere di fare uno scambio culturale e siamo orgogliosi di presentare, primi in Piemonte, la mostra “I Carabinieri nella storia”».

La mostra è visitabile dal 16 settembre al 10 ottobre, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 14, con ingresso gratuito.