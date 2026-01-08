Tutto pronto a Chivasso per il passaggio della fiamma olimpica

La Città di Chivasso si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, che attraverserà il territorio comunale lunedì 12 gennaio.

La torcia dei giochi invernali entrerà in città alle 14 circa da Stradale Torino e concluderà il percorso poco prima delle 15 in corso Galileo Ferraris, poco dopo l’incrocio con via Torrazza, dove i mezzi si ricompatteranno prima di dirigersi verso la tappa successiva a Crescentino. Le altre arterie attraversate saranno via Orti, viale Matteotti, viale Vittorio Veneto e viale Cavour.

«Accogliere la Fiamma Olimpica a Chivasso è un onore che ci riempie di orgoglio e ci connette idealmente ai valori universali dello sport: impegno, inclusione, rispetto e pace – ha affermato con soddisfazione il sindaco Claudio Castello - Chivasso, con il suo patrimonio storico, la sua comunità attiva e il suo legame profondo con lo sport, è pronta a vivere questo momento con entusiasmo e partecipazione».

Un’ordinanza della Polizia locale del Comune di Chivasso istituisce il divieto di transito, ad eccezione del trasporto pubblico locale e dello scuolabus, per un’ora circa a partire dalle ore 14,00 lungo Stradale Torino (dalla rotatoria intersezione con la “bretella “ S.P. n. 11), in via Orti (nel tratto tra la Stradale Torino e viale Matteotti, carreggiata direzione sud), in viale Matteotti (carreggiata direzione est), in viale Vittorio Veneto (carreggiata direzione est), in viale Cavour (carreggiata direzione nord) e in corso Galileo Ferraris fino a via Torrazza.

Dalle ore 11 invece, sempre sino al termine della manifestazione e lungo gli stessi tratti, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Agli agenti preposti al traffico è data piena facoltà di modificare il flusso della circolazione per il regolare svolgimento del passaggio della fiamma olimpica. I mezzi di apertura distribuiranno gadget degli sponsor e diffonderanno musica, mentre la navetta del convoglio farà scendere un tedoforo ogni 200 metri, creando un percorso continuo di staffetta. Scuole, associazioni sportive e realtà del territorio faranno da cornice al tragitto per celebrare insieme un momento di grande valore simbolico.

Il Grande Viaggio è iniziato in Grecia, con la tradizionale accensione della fiamma a Olimpia il 26 novembre scorso e culminerà il prossimo 6 febbraio con la cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali al San Siro Olympic Stadium di Milano.