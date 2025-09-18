Tir incastrato sulla rotonda, traffico e polemiche: “Mettete un semaforo”

Non è famosa come piazza Baldissera, ma riesce comunque a creare problemi da oltre 10 anni. Parliamo della “finta” rotonda di strada del Villaretto, oggetto ieri mattina di nuove polemiche.

Ancora una volta, infatti, un mezzo pesante è rimasto bloccato proprio in corrispondenza della rotatoria, all’altezza di strada Cuorgnè. L’incidente ha provocato un ingorgo di auto in tutte le direzioni.

La rotonda che non piace

La particolarità di questa rotatoria è la sua conformazione: quasi a raso terra, tanto che molti automobilisti non rallentano né rispettano la precedenza, ma vi transitano sopra a velocità sostenuta. Il risultato, denunciano da anni i cittadini, è un punto critico con continui litigi tra automobilisti.

Non è l’unico problema della zona. L’intera strada del Villaretto è spesso percorsa a forte velocità, con un bilancio pesante: numerosi incidenti, due solo nell’ultima settimana e, negli ultimi anni, anche tre mortali. Nonostante le segnalazioni, i sopralluoghi e i documenti inviati al Comune, continuano a mancare interventi concreti.

Il confronto

Il confronto con il vicino Comune di Borgaro è inevitabile: su un tratto della stessa strada, da anni è stato installato un semaforo per obbligare i veicoli a rallentare. Inoltre, dopo due recenti incidenti mortali, sono stati posizionati due autovelox.

A chiedere soluzioni immediate è la consigliera di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 6, Roberta Braiato. “Sono tanti anni che chiediamo un intervento. Piuttosto che mantenere una rotonda ignorata dagli automobilisti, sarebbe meglio eliminarla e sostituirla con un semaforo. Così com’è, rappresenta solo un pericolo”.