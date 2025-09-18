Con “Passepartout” alla scoperta degli ambienti segreti della Palazzina di Stupinigi

Dopo la pausa di agosto continuano gli appuntamenti con le visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Dal 20 settembre al 25 ottobre saranno attivati i due percorsi che raccontano la storia della residenza sabauda del Comune di Nichelino nelle diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.

Gli ambienti nascosti

“Passepartout” conduce dietro le porte segrete agli ambienti nascosti della servitù, ai passaggi e ai corridoi ricchi di fascino e di storia e permette di raggiungere la sommità della cupola juvarriana, per camminare lungo i suggestivi balconi concavi/convessi che affacciano sul grandioso salone centrale, guardare da vicino il tetto a barca rovesciata di Juvarra dalla complessa orditura in legno e ammirare dall’alto, dopo aver percorso i 50 scalini di una stretta scala a chiocciola, un panorama unico che si estende a 360 gradi sotto il cervo, simbolo della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

I percorsi

“Dietro le porte segrete” è la visita agli ambienti della servitù, ai passaggi e ai corridoi segreti usati per divincolarsi nel dedalo di stanze e raggiungere discretamente le sale e gli appartamenti privati. La visita conduce proprio dietro le porte segrete, negli spazi nascosti dove si muoveva la servitù e dove si trova ancora il quadro dei campanelli automatici che permette di comprendere da vicino il funzionamento di una residenza come quella di Stupinigi.

“Sotto il cervo” è una visita “in verticale” al meraviglioso ambiente ligneo che ospita la cupola del padiglione centrale, realizzato da Filippo Juvarra, con una vista mozzafiato a 360 gradi sul paesaggio circostante. Dal grandioso salone centrale ovale a doppia altezza si percorrono 50 gradini per raggiungere la caratteristica balconata ad andamento concavo-convesso e infine arrivare, attraverso una stretta scala a chiocciola di ulteriori 50 scalini, alla sommità della cupola juvarriana per ammirare il particolare tetto a padiglione sorretto da una complessa orditura in legno e riconoscere dall’alto il grandioso progetto architettonico di Juvarra che con perfette geometrie, lungo un asse longitudinale che porta con lo sguardo fino a Torino, realizza un impianto scenografico straordinario per l’epoca.

Obbligatoria la prenotazione

Vista la particolarità dei luoghi oggetto della visita, normalmente non accessibili al pubblico, i visitatori saranno dotati di caschetto di protezione, per questo motivo possono accedere solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di età ed i gruppi non possono essere superiori alle 10 persone.

Per partecipare è necessario essere in buona salute ed in condizioni fisiche tali da permettere di salire, a piedi, alcune rampe di scale. È necessario indossare un abbigliamento comodo e calzature chiuse, come scarpe da ginnastica o da trekking leggero. È vietato l’accesso con borse e/o zaini ingombranti, visto che il percorso è piuttosto impegnativo. È necessario non soffrire di patologie cardiache. A causa degli spazi limitati, non agibili a persone con disabilità, e della stretta scala a chiocciola, i due percorsi sono sconsigliati a chi soffra di claustrofobia o di vertigini e, in generale, a chi non sia in buono stato di salute.

Le visite guidate “Passepartout” sono in programma esclusivamente nei giorni segnalati. Durata: un’ora circa. La prenotazione è obbligatoria: stupinigi@info.ordinemauriziano.it . Per informazioni chiamare il numero: 011 6200601, dal martedì al venerdì ore 10-17,30

Il calendario completo

Dietro le porte segrete - Visita agli ambienti e ai corridoi della servitù

Sabato 20 settembre, ore 14.30 e 16

Sabato 27 settembre, ore 14.30 e 16

Sabato 4 ottobre, ore 14.30 e 16

Sabato 11 ottobre, ore 14.30 e 16

Sabato 18 ottobre, ore 14.30 e 16

Sabato 25 ottobre, ore 14.30 e 16

Sotto il cervo - Visita alla cupola juvarriana

Sabato 20 settembre, ore 10.30 e 12

Sabato 27 settembre, ore 10.30 e 12

Sabato 4 ottobre, ore 10.30 e 12

Sabato 11 ottobre, ore 10.30 e 12

Sabato 18 ottobre, ore 10.30 e 12

Sabato 25 ottobre, ore 10.30 e 12