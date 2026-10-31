Scontro frontale sulla variante di Stupinigi, due feriti portati al San Luigi in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 ottobre 2026, lungo la variante di Stupinigi, nel territorio comunale di Nichelino al confine con Candiolo. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause che sono tuttora in fase di accertamento.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone. Entrambe, fortunatamente non in pericolo di vita, sono state modellate e stabilizzate sul posto prima di essere trasportate d'urgenza all'ospedale San Luigi di Orbassano mediante l'intervento dell'elisoccorso del 118 Azienda Zero.

Oltre ai mezzi dell'elisoccorso, sul luogo sono giunte tempestivamente le ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Torino Lingotto per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati condotti dagli agenti della polizia locale di Nichelino, che hanno operato con il supporto dei colleghi del comando di Candiolo.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di rilievo e rimozione delle vetture, l'asse stradale è rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni, causando la formazione di prolungate code e disagi alla circolazione automobilistica.