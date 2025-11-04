Andrei Malyshev: costruire il futuro con le proprie mani

La vita di Andrei Malyshev non è una semplice storia di emigrazione, ma un salto di livello. È la storia di una decisione: ricominciare da capo in un altro Paese, con la famiglia, con l’esperienza, con la fiducia in sé stesso. Oggi gestisce tre squadre di ristrutturazione, sviluppa attività imprenditoriali, costruisce una rete di contatti e getta le basi per progetti ancora più ambiziosi.
Nato il 14 febbraio 1985 a San Pietroburgo, Andrei ha seguito un percorso tecnico, ha prestato servizio militare e si è laureato all’Università Mineraria di San Pietroburgo con una specializzazione in gestione dei trasporti. Dopo la laurea ha lavorato per circa tre anni in un’azienda di trasporti e, parallelamente, ha avviato un’attività commerciale propria — un negozio di abbigliamento a San Pietroburgo, tuttora operativo e gestito da remoto.
Il suo spirito imprenditoriale si è sviluppato passo dopo passo. Nel 2015 ha intrapreso l’attività nel settore della costruzione di case prefabbricate unifamiliari a basso impatto: tutto è iniziato con la costruzione della sua casa, dove ha svolto il ruolo di capocantiere, responsabile acquisti e coordinatore. Quell’esperienza si è rivelata un punto di svolta: l’inizio della sua attività nel settore delle case prefabbricate.
Nel 2021, dopo anni di stabilità e lavoro in Russia, Andrei prende una decisione importante: è tempo di voltare pagina. L’impulso è venuto da sua moglie, il cui sogno era vivere in Italia — un sogno che è diventato obiettivo comune. La scelta è caduta su Torino: una grande città con prezzi accessibili per gli immobili e buone prospettive di crescita. Il trasferimento è stato reso possibile grazie all’apertura di una filiale italiana dell’azienda russa.
I primi due anni non sono stati facili: adattamento, difficoltà economiche, ricerca di una nuova identità professionale. Andrei ha iniziato da zero, svolgendo in prima persona piccoli lavori di ristrutturazione. Con il tempo è arrivata la clientela — in particolare, acquirenti russofoni di immobili a Torino. Oggi coordina tre squadre autonome che lavorano in parallelo su diversi cantieri.
A lui spetta tutta l’organizzazione: preventivi, acquisto materiali, rapporto con i clienti, gestione delle tempistiche. A differenza di molte ditte locali, dove scadenze e costi sono spesso vaghi o soggetti a variazioni, Andrei propone un sistema trasparente: prezzi fissi, contratti chiari, controllo qualità.
Secondo lui, il mercato delle ristrutturazioni in Italia soffre di disorganizzazione e mancanza di trasparenza. La sua risposta? Professionalità, chiarezza e affidabilità. Non è solo un lavoro, ma un principio.
Lo spirito imprenditoriale di Andrei non si ferma qui. Attualmente sta collaborando con un’agenzia immobiliare italiana per lanciare un progetto congiunto. Parallelamente, sta costruendo la rete necessaria per portare in Italia l’attività di costruzione di case prefabbricate — lo stesso settore che ha segnato l’inizio del suo cammino imprenditoriale in Russia.
Il tempo libero è poco, ma prezioso. Quando può, frequenta la palestra, fa gite in bici con i figli o escursioni in montagna. Padre di quattro figli — tre figlie e un figlio — segue con attenzione la loro crescita: la maggiore frequenta il liceo, gli altri tre vanno a scuola in Italia.
Andrei è anche un membro attivo della comunità imprenditoriale. Rappresenta a Torino il business club internazionale BNB, che unisce imprenditori russofoni in tutta Europa. Inoltre, fa parte del club russo Anomalia, presente anche in Italia. Partecipa regolarmente agli incontri di networking e organizza eventi per imprenditori locali.
Andrei Malyshev non costruisce solo case o aziende — costruisce fiducia, reputazione, stabilità. La sua storia è fatta di coraggio, scelte consapevoli, senso di responsabilità. In ogni casa ristrutturata dal suo team, in ogni cliente soddisfatto, c’è la sua impronta silenziosa ma solida.
«Per me è più importante essere una persona. Tutto il resto è una conseguenza», afferma Andrei. E in questa frase semplice si racchiude tutta la forza del suo carattere.
Заголовок:
Андрей Малышев: строить будущее своими руками
От Санкт-Петербурга до Турина — путь мужчины, для которого ответственность, слово и дело всегда идут рядом.
Текст:
Турин. Жизнь Андрея Малышева — это история не о переезде, а о переходе на новый уровень. История про решение — начать всё сначала в другой стране, с семьёй, с опытом, с верой в себя. Сегодня он руководит тремя ремонтными бригадами, развивает бизнес, строит сеть и закладывает фундамент для ещё более амбициозных проектов.
Андрей Малышев родился 14 февраля 1985 года в Санкт-Петербурге. Получив техническое образование, отслужив в армии и завершив обучение в Санкт-Петербургском горном университете по специальности «управление на автотранспорте», он начал работать в транспортной компании и почти одновременно открыл собственный бизнес — розничный магазин одежды в Санкт-Петербурге, который он ведёт до сих пор.
Свой предпринимательский путь он выстраивал последовательно, пробуя и анализируя. В 2015 году Андрей начал заниматься строительством каркасных домов: всё началось с постройки собственного дома, где он сам выступал как прораб, закупщик и координатор работ. Этот опыт стал поворотным – началом его нового бизнеса в сфере каркасного строительства частных малоэтажных домов.
В 2021 году, спустя годы стабильной жизни и бизнеса в России, Андрей решает: пора двигаться дальше. Импульс дала супруга — её мечта жить в Италии стала общей целью. Турин выбрали сознательно: крупный город с доступными ценами на жильё и потенциалом для развития. Основанием для переезда стало открытие представительства российской компании, что позволило оформить визы и начать новую страницу жизни.
Первые два года в Италии были непростыми: адаптация, поиски себя, финансовые трудности. Андрей начал с ремонтов квартир своими руками, брал частные заказы, выполнял всю работу лично. Постепенно появился поток клиентов — в основном русскоязычные покупатели недвижимости в Турине. Со временем он собрал три полноценные бригады, каждая из которых ведёт отдельный объект под его контролем.
Андрей взял на себя все организационные задачи: встречи с заказчиками, составление смет, закупка материалов, контроль сроков. В отличие от местных подрядчиков, которых часто отличают расплывчатые договорённости и растущие бюджеты, он выстроил понятную и прозрачную систему: фиксированные цены, чёткий график, контроль качества.
Итальянский рынок ремонта, по словам Андрея, полон неразберихи: нет чётких сроков, цены «плавают», качество не всегда радует. В его системе всё иначе: договор, фиксированная цена, прозрачные сметы и обязательное соблюдение сроков. Это не просто работа — это принцип.
Предпринимательский дух не остановился на ремонтах. Сейчас Андрей готовит запуск совместного агентства недвижимости, а также постепенно собирает команду и ресурсы для выхода на рынок каркасного строительства — той самой сферы, с которой началась его история бизнеса в России. Он верит, что именно этот формат будет востребован среди частных заказчиков Италии.
Свободного времени немного, но, если оно есть — это спортзал, велопрогулки с детьми, поездки в горы. У Андрея четверо детей: три дочери и сын, старшая дочь обучается в лицее, трое остальных – ходят в итальянскую школу. Он активно вовлечён в их жизнь, не упуская ни одного момента.
Он также — активный участник предпринимательского сообщества. Представляет в Турине международный бизнес-клуб BNB, объединяющий русскоязычных предпринимателей по всей Европе. Кроме того, он состоит в российском бизнес-клубе «Аномалия», который также представлен в Италии. Андрей сам занимается организацией бизнес-встреч в Турине, а также часто выезжает на такие встречи в другие города Италии.
Андрей Малышев строит не только дома и бизнес — он выстраивает репутацию, доверие, стабильность. Его история — о мужестве брать на себя ответственность, менять страны, создавать рабочие места, вести за собой. В каждой комнате, отремонтированной его командой, в каждой довольной семье, переехавшей в новое жильё, есть его незаметный, но крепкий след.
«Для меня важнее всего быть человеком, а всё остальное — следствие», — говорит Андрей. И в этой простой фразе — вся сила его характера.