Il Treno della Memoria in partenza da Nichelino: destinazione Auschwitz-Birkenau

Viaggiare per non dimenticare gli orrori della storia. Il Treno della Memoria è in partenza dalla stazione di Nichelino: appuntamento dal 12 al 16 febbraio 2027 con destinazione il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Un viaggio per conoscere la storia, ricordare le vittime della Shoah e riflettere sul valore della memoria, della libertà e dei diritti umani.

Iniziativa rivolta agli over 26

"Preparate valigie grandi per portare e vivere sogni ancora più grandi. Viaggiate con noi, c’è un pezzo di mondo che aspetta di essere scoperto insieme", ha dichiarato l'assessore Fiodor Verzola, da anni anima e promotore di una iniziativa pensata soprattutto per i più giovani. In questo caso il viaggio è rivolto esclusivamente agli adulti over 26 anni. La quota di partecipazione è di € 400 a persona + volo a parte.

Per quanto riguarda il volo, l'Associazione Treno della Memoria, su richiesta dei partecipanti, può richiedere al Tour Operator di fornire un preventivo che andrà accettato entro i termini della compagnia aerea. "In alternativa dovrete provvedere voi stessi all'acquisto del volo più comodo/conveniente per voi, tenendo conto che alle ore 17 del 12/02 è necessario, in ogni caso, essere davanti al Vienna House by Windham Andel's Cracow per il check-in e l'inizio delle attività di gruppo", ha aggiunto Verzola.

Tutto quello c'è da sapere

La quota comprende: incontri pre-partenza, accompagnamento da parte di due volontari dell'associazione Treno della Memoria, ingressi e visite guidate ai musei e al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e pranzo al sacco nella giornata di visita ai campi di concentramento, pernottamento in camera doppia o tripla con colazione, spettacolo teatrale, assicurazione sanitaria.

Siccome le richieste sono sempre numerose e le disponibilità non certo illimitate, la graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri: ordine di arrivo, prima partecipazione al progetto, motivazione. La scadenza delle iscrizioni l'8 novembre prossimo.

Per ulteriori info ed iscrizioni: https://forms.gle/xzkE7rrj18e42L5s9