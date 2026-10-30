Messe, orari ampliati dei cimiteri, navette: Moncalieri e Nichelino si avvicinano a Ognissanti

Si avvicinano i giorni del ricordo dei nostri cari che non ci sono più e i due Comuni più importanti della cintura sud, Moncalieri e Nichelino, si preparano alla ricorrenza di Ognissanti mettendo in campo una serie di iniziative per aiutare tutti coloro che si recheranno nei cimiteri.

Moncalieri, orari ampliati al camposanto

A Moncalieri, già dai giorni scorsi, l’orario di apertura del cimitero comunale fino al 2 novembre è ampliato dalle ore 7,30 alle 17,45. Inoltre sono stati anche sospesi tutti i lavori di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a essere sospesa l’autorizzazione alla circolazione di veicoli e mezzi di imprese e professionisti all’interno dei cimiteri. Lunedì 2 novembre, alle ore 15, presso il Cimitero Urbano, di fronte al piazzale della chiesa, verrà celebrata la Santa Messa: in caso di maltempo, la celebrazione avverrà all’interno del 5° ampliamento.

Vetture elettriche per chi ha problemi a muoversi

E' sempre attivo il servizio di cortesia dedicato alle persone con difficoltà di deambulazione, che prevede l’utilizzo di vetture elettriche all’interno del cimitero di strada Torino. Inoltre dal 30 ottobre al 2 novembre viene confermato il servizio di navette gratuite per il Cimitero Urbano e per il Cimitero di Revigliasco, seguendo orari e percorsi ormai consolidati.

In più, durante le festività di Ognissanti, il controviale di strada Torino, lato muro di cinta del cimitero, inverte il senso di marcia. Lo ha deciso la Polizia locale “al fine di garantire una maggiore fluidità e sicurezza nella circolazione veicolare durante queste festività”. Per tali ragioni nelle giornate del 30 e 31 ottobre e del 1° novembre sarà quindi in vigore il senso unico di marcia, nel controviale di strada Torino prospiciente il Cimitero Comunale, con direzione di marcia da Moncalieri Centro verso Piazza Panissera.

Gli orari delle messe nei cimiteri di Nichelino

A Nichelino domenica 1° novembre, alle ore 15, sarà recitato il Rosario a cui seguirà, alle ore 15.30, la celebrazione della S. Messa all’aperto al cimitero. Le Sante Messe nelle chiese di Nichelino seguono l’orario festivo. Lunedì 2 novembre, alle ore 18.15, la Santa Messa sarà celebrata nella chiesa gran de della Santissima Trinità; mentre alle ore 21 sarà celebrata nella parrocchia Madonna della Fiducia e alla parrocchia Maria Regina Mundi.

In occasione della Festa di tutti i Santi i cimiteri citta dini osserveranno il seguente orario di visita: cimitero di Nichelino aperto tutti i giorni dalle 8 alle 17.30 fino a lunedì 2 novembre; cimitero di Stupinigi aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16.30 fino a lunedì 2 novembre. Presso il cimitero di Nichelino è attivo un servizio di navetta interna per le persone con difficoltà motorie gestito dai volontari dell’associazione Il Sorriso con i ragazzi del Raggio di Sole, oltre alle sedie a rotelle messe a disposizione dalla Protezione Civile.

Potenziato il servizio navetta della linea 1N

Per quanto riguarda i trasporti sarà potenziata la navetta urbana della linea 1N per entrambi i cimiteri. Fino al 2 novembre sul percorso cimitero - via Martiri via XXV Aprile e sul percorso cimitero - viale Torino (Stupinigi).