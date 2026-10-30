"Pagine in volo", a Nichelino la cultura prende il volo

Ci sono eventi che si esauriscono in un pomeriggio e altri che, invece, lasciano il segno e aprono la strada a nuove iniziative. È quanto accaduto lo scorso 24 ottobre nella Sala Mattei del Comune di Nichelino, dove l’associazione Le Tenere Piume ETS-ODV ha presentato “Pagine in volo”, un appuntamento dedicato alla letteratura, all’arte, alla cultura e allo spettacolo, capace di unire persone, passioni e progetti sotto il segno della condivisione.

Un evento nato dalla volontà di valorizzare gli scrittori e gli artisti soci dell’associazione, offrendo loro uno spazio in cui esprimersi, raccontare le proprie esperienze e incontrare il pubblico. Un progetto che rappresenta più di una semplice presentazione letteraria: è l’inizio di un percorso che punta a far dialogare linguaggi artistici diversi, creando nuove opportunità culturali e occasioni concrete di solidarietà.

Protagonisti del pomeriggio sono stati gli scrittori soci Lucia Canepa, Vania Perale, Nina Roggeri, Elena Romanello e Mandumaya, che hanno portato le proprie voci e sensibilità all’interno di un incontro dedicato al valore della scrittura e della creatività. Ospite speciale della manifestazione è stato Daniel Dan, già insegnante di ballo e ballerino professionista con esperienze televisive, che ha arricchito l’iniziativa con la propria presenza, testimoniando il legame tra cultura, spettacolo e percorsi artistici personali.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sono stati i rievocatori storici de La Fenice Rinnovata, anch’essi soci dell’associazione, che hanno presentato un piccolo format in costume dedicato al “Saluto al Re”. Una parentesi scenica capace di trasportare i presenti in un’altra epoca, dimostrando come la rievocazione storica possa diventare uno strumento coinvolgente di divulgazione culturale e intrattenimento.

Particolarmente gradita è stata la presenza dell’ospite d’onore il Dottor Silvio Magliano, Consigliere Regionale del Piemonte e capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale. Magliano ha Onorato l’associazione partecipando all’incontro e manifestando apprezzamento per il format “Pagine in volo”, per le attività proposte e per l’impegno culturale e sociale portato avanti dal gruppo. La sua presenza ha rappresentato un momento significativo per una realtà associativa che crede nella cultura come strumento di partecipazione, inclusione e crescita collettiva.

Dalla cultura alla solidarietà: l’impegno delle Tenere Piume

Dietro ogni iniziativa de Le Tenere Piume ETS-ODV c’è una visione precisa: utilizzare l’arte e lo spettacolo non soltanto per creare bellezza, ma anche per costruire occasioni di aiuto concreto.

L’associazione porta avanti progetti che spaziano dalla letteratura alle arti figurative, dagli eventi culturali alle attività ludiche, fino al cosplay e allo spettacolo dal vivo. Tra questi spicca “Una Rosa a Torino”, un progetto che richiama l’immaginario del celebre cartone animato Lady Oscar e che vede protagonisti volontari in costume, pronti a regalare al pubblico momenti di emozione, fantasia e partecipazione.

Il cosplay diventa così un linguaggio capace di avvicinare generazioni diverse, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati. Non soltanto divertimento, dunque, ma anche volontariato, condivisione e promozione culturale.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla raccolta fondi, destinata a sostenere i bambini più sfortunati, le attività ludiche e i progetti dell’associazione. Un impegno che conferma la volontà di mettere la creatività al servizio delle persone più fragili, trasformando la partecipazione artistica in un gesto di solidarietà.

Street Art e riqualificazione urbana: l’arte al servizio della comunità

Tra i progetti futuri dell’associazione c’è anche la riqualificazione artistica degli spazi urbani attraverso la Street Art.

Ad affiancare e guidare gli artisti volontari in questo percorso ci sarà Chiuto, noto writer torinese, anch’egli

impegnato in progetti di valore sociale.

La collaborazione punta a mettere il talento e la creatività degli artisti al servizio della collettività, trasformando muri dismessi e superfici urbane in occasioni di espressione, bellezza e partecipazione. Un progetto che vuole unire arte contemporanea, volontariato e impegno sociale, con l’ambizione di restituire nuova vita agli spazi cittadini e promuovere iniziative capaci di coinvolgere giovani, famiglie e comunità locali.

Per Le Tenere Piume, l’arte non è soltanto una forma di espressione, ma anche uno strumento per costruire legami, sensibilizzare le persone e contribuire concretamente al bene comune.

Un nuovo cammino per la cultura del territorio

Il percorso avviato con “Pagine in volo” punta a dare continuità agli incontri letterari, sviluppare nuove

collaborazioni artistiche e realizzare ulteriori appuntamenti capaci di coinvolgere scrittori, pittori, performer,

volontari e cittadini.

Alla guida dell’associazione ci sono il presidente Aurelio Moroni e la vicepresidente Fabiana Macaluso, impegnati nel consolidamento di una realtà che vuole crescere attraverso progetti culturali accessibili, iniziative solidali e nuove forme di partecipazione.

La speranza è che anche la città di Torino possa accogliere con interesse e fiducia le future proposte, aprendo le porte a collaborazioni con istituzioni, enti e realtà culturali del territorio. L’associazione auspica che le autorità possano accompagnare questo percorso, riconoscendo il valore del volontariato e il contributo che arte e cultura possono offrire alla collettività.

Un ringraziamento speciale al Comune di Nichelino

L’associazione Le Tenere Piume ETS-ODV desidera esprimere un ringraziamento sincero al sindaco di Nichelino, Gianpiero Tolardo, e a tutto lo staff comunale per aver reso possibile lo svolgimento dell’evento presso la Sala Mattei e per aver concesso il patrocinio del Comune.

Un sostegno prezioso, che ha permesso a scrittori, artisti e volontari di condividere il proprio lavoro in un contest istituzionale e culturale, valorizzando il ruolo delle associazioni nella vita della comunità.

“Pagine in volo” ha dimostrato che quando la cultura incontra la passione, il volontariato e la solidarietà possono nascere progetti capaci di andare oltre il singolo evento.“Le Tenere Piume ETS-ODV continuerà a lavorare con entusiasmo, mettendo in campo idee, competenze e disponibilità dei propri soci, con un obiettivo chiaro: far volare le pagine, dare spazio agli artisti e trasformare la cultura in un’opportunità di bene per tutti, soprattutto per i bambini che hanno più bisogno di sostegno.”

Perché la cultura non è soltanto ciò che raccontiamo, ma anche ciò che scegliamo di costruire insieme.