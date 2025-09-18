Corso Racconigi si veste d’autunno: bancarelle, musica e divertimento per tutta la famiglia

Domenica 21 settembre corso Racconigi diventerà un lungo viale di festa, da piazza Robilant a piazza Marmolada. Torna infatti la tradizionale Festa d’autunno, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di torinesi per una giornata di svago e socialità.
Il programma prevede un ricco mercatino con bancarelle di artigiani, hobbisti, produttori locali ed espositori di vario genere. Non mancheranno le giostre dedicate ai più piccoli, animazioni musicali lungo il corso e spettacoli a cura delle scuole di ballo. Ad arricchire l’offerta anche dimostrazioni di attività sportive, pensate per coinvolgere adulti e bambini.
Un’occasione per vivere il quartiere in maniera diversa, riscoprendo il piacere di passeggiare tra colori, profumi e suoni che annunciano l’arrivo dell’autunno.