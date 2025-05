"Avete rotto il parco!", la Circoscrizione 2 dichiara guerra ai vandali

Dopo numerosi episodi di vandalismo che hanno colpito parchi e aree pubbliche, la Circoscrizione 2 ha deciso di passare all’azione con una nuova campagna di sensibilizzazione, a cura dell'ufficio comunicazione, dal titolo provocatorio: "Avete rotto il parco!".

Troppi casi

Obiettivo dell’iniziativa è attirare l’attenzione dei cittadini su un problema concreto e in crescita: la distruzione di spazi pubblici pensati per la socialità, il gioco e il benessere collettivo. Panchine divelte, giochi per bambini rotti, scritte sui muri e danneggiamenti vari sono solo alcuni esempi degli atti vandalici registrati di recente.

“Non si tratta solo di un danno estetico o economico – fanno sapere il presidente, Luca Rolandi, e il coordinatore all'Ambiente, Massimo Sola – ma di una minaccia alla sicurezza di chi frequenta queste aree e di chi, compiendo tali gesti, si espone a rischi seri”. Le riparazioni, infatti, ricadono sui bilanci pubblici e quindi sull’intera cittadinanza, sottraendo risorse che potrebbero essere investite per migliorare ulteriormente i servizi. Potremmo fare molti esempi: per esempio l'incendio nell'area giochi di via Farinelli, a Mirafiori Sud. O di recente il caso dei canestri del giardino Anselmi: rimessi a gennaio e rotti a marzo, appena due mesi dopo.

Cultura del rispetto

Nonostante l’impegno della Circoscrizione e della Città, che mantengono tempi di intervento rapidi, il ripetersi di atti vandalici rende il lavoro di ripristino continuo e frustrante. Per questo motivo, si punta ora a coltivare una cultura del rispetto e della responsabilità condivisa, a partire dai più giovani.

La campagna “Avete rotto il parco!” verrà promossa attraverso i canali social ufficiali della Circoscrizione 2, in particolare su Facebook e Instagram, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e stimolare una riflessione collettiva. Chiunque noti danni o atti vandalici in corso può segnalarli scrivendo all’indirizzo segnalazioni2@comune.torino.it.