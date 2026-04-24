Shopping, musica e famiglie: torna la festa di primavera

Domenica 26 aprile, dalle 9 alle 20, la zona di via Di Nanni si trasformerà in un grande spazio pedonale dedicato alle famiglie e al commercio. Nel tratto compreso tra piazza Adriano e piazza Sabotino, con il coinvolgimento anche di via Vigone, andrà in scena la “Festa di Primavera”, appuntamento pensato per valorizzare il territorio e rafforzare il tessuto commerciale di prossimità.

Un momento di incontro per residenti, famiglie e visitatori, con un programma capace di unire shopping, intrattenimento e animazione. Per tutta la giornata i negozi resteranno aperti con orario continuato, offrendo promozioni e accogliendo il pubblico in un clima festoso. Accanto alle attività commerciali, spazio anche alle bancarelle di artigiani e produttori locali, che porteranno in strada creazioni originali e prodotti del territorio.

Non mancheranno le animazioni musicali, pensate per accompagnare i visitatori lungo tutto il percorso della festa, mentre un’attenzione particolare sarà dedicata ai più piccoli, con attività e intrattenimenti studiati per coinvolgerli in sicurezza.