Nel 2025 in piazza Bernini 18 incidenti. Firrao (Torino Bellissima): "Serve intervento sui semafori"

Nel solo 2025 nell’area di piazza Bernini a Torino si sono registrati diciotto incidenti, pari a uno e mezzo al mese, di cui ben 16 con lesioni personali. Nel 2026 i sinistri stradali rilevati dai Civich all'angolo con corso Tassoni sono stati due, entrambi con feriti.

Semaforo lampeggiante

Numeri che hanno spinto il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao a sollecitare interventi per la sicurezza stradale. Vent’anni fa - nel 2006, al momento della realizzazione della rotatoria - si è scelto di collocare un semaforo lampeggiante per segnalare le strisce pedonali di corso Francia e corso Ferrucci.

"Servono interventi per la sicurezza"

Una soluzione adottata per consentire la fluidità della circolazione in rotatoria.

"Da allora - ha replicato Firrao -sono cambiati traffico, viabilità e flussi di mobilità: davanti a dati così evidenti è tempo di aggiornare quella valutazione, oltre ad un intervento concreto per aumentare la sicurezza dell’incrocio".

"Non possiamo aspettare altri feriti: chi passa da piazza Bernini ha diritto a farlo in sicurezza" conclude il vicecapogruppo di Torino Bellissima