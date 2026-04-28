Caso Comala, la concessione scade a luglio: il comitato vuole certezze e lancia la raccolta firme

“È passato più di un mese dal passo indietro della circoscrizione sull'esito del bando per gli spazi di corso Ferrucci. A seguito della mobilitazione cittadina si è dichiarato di voler trovare un'alternativa per preservare la realtà di Comala. Dopo più di un mese, niente sembra essersi mosso”. Inizia così l'appello del comitato "Salviamo Comala", che dopo il bagno di folla per le celebrazioni del 25 aprile, ultimato con il concerto sold out dei Modena City Ramblers, torna a far sentire la propria voce per chiedere certezze sul futuro dello spazio di corso Ferrucci 65.

Un mese di silenzio dopo le promesse

Nonostante le rassicurazioni arrivate lo scorso marzo, quando la cordata vincitrice del bando (Social Innovation Teams) si era detta disponibile a traslocare in uno spazio alternativo per permettere al Comala di restare nella sua sede storica, ad oggi non esiste ancora una soluzione ufficiale.

Il rischio del vuoto normativo

La concessione attuale scadrà a luglio e, in assenza di atti formali, il rischio di un vuoto normativo potrebbe farsi concreto. Il comitato ha scelto di non attendere l’estate e passare all'azione, lanciando una petizione formale da presentare a Palazzo Civico: “Abbiamo fatto un sospiro di sollievo, ma in mancanza di soluzioni ufficiali, non possiamo rimanere tranquilli. Il futuro dello stesso posto per cui si sono mobilitate spontaneamente decine di migliaia di persone è ancora incerto. Vista l'importanza di Comala, pretendiamo più di qualche dichiarazione!”.

Le firme per superare l'incertezza

L'obiettivo della mobilitazione è raggiungere la soglia necessaria per portare il dibattito direttamente in Consiglio Comunale. Come spiegato dagli organizzatori, la petizione punta a dare “visibilità mediatica e di stampa sul tema presentato e far partire l'iter per la discussione” istituzionale. Per i promotori, l'attenzione deve restare alta per evitare passi indietro da parte della Circoscrizione 3 e del Comune: “Ciò che possiamo continuare a fare è mantenere l'attenzione, nostra e istituzionale, sul tema, per assicurarci non ci siano passi indietro”.

Mentre si ipotizzano diverse sedi alternative per il progetto "Ferrucci Hub" il Comala chiama a raccolta la sua comunità. L'appuntamento per la raccolta firme è fissato per oggi, martedì 28, dalle ore 18, proprio presso gli spazi di corso Ferrucci. “Con la prima petizione online abbiamo raccolto 30mila firme - scrivono - Per farci ascoltare dal comune ne servono 300”.