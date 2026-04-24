Un nuovo spazio per gli eventi in Borgo San Paolo: Portineria di comunità si arricchisce con la Serra delle Idee

La Portineria di Comunità di Borgo San Paolo è completa. Questa mattina è stata inaugurata la Serra delle Idee, il nuovo spazio costruito al centro del cortile della Portineria, nel parco Braccini. Un fabbricato in legno e vetro di 55 metri quadri che ospiterà attività ed eventi, già a partire dalle ore successive al taglio del nastro.

Ginnastica, yoga, laboratori e tanto altro

Yoga e ginnastica orientale, laboratori di lavorazione dell'argilla e di cartapesta, giochi "di una volta" per bambini di oggi, lettura di tarocchi, cinema e musica popolare sono solo alcuni degli appuntamenti che oggi, venerdì 24 aprile, hanno animato la Portineria e che continueranno per tutto l'anno, da oggi con uno spazio in più dove poterli organizzare.

Oltre agli eventi, la Portineria ospita un bar e tavolini all'aperto dove sostare, studiare, sorseggiare, leggere e stare insieme, orti urbani da curare e uno spazio di bike sharing e una biblioteca degli oggetti dove poter prendere in prestito attrezzi e strumenti da lavoro.

L'importanza di riaprire spazi per tutti

"Ringrazio tutti per aver creduto in questo luogo e per aver lavorato per aprire la serra delle idee - ha dichiarato l'assessora alle politiche giovanili e alla rigenerazione urbana Carlotta Salerno - Alle persone mancano luoghi fisici dove sentirsi a casa, non a disagio, e il progetto YouToo prova a costruire case aperte nei territori, dove tutti si sentono a loro agio, e a renderle più funzionali e ancora più aperte".

"Questo luogo è stato chiuso per anni e siamo molto felici che con la Rete Italiana di Cultura Popolare siamo riusciti a riaprirlo - ha commentato la presidente della circoscrizione 3 Francesca Troise - Viviamo in un periodo incerto per tutti, e per i ragazzi giovani il pensiero del futuro è difficile: sappiamo quanto sia importante uno spazio come questo dove poter creare una comunità".