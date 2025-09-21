Sanità da mettere in vetrina: tre ospedali torinesi sono tra i migliori al mondo secondo Newsweek

Anche gli ospedali del Piemonte nella classifica 'World's Best Specialized Hospital 2026', elaborata dal settimanale 'Newsweek' in collaborazione con la società di ricerca Statista.

Piemonte al terzo posto in Italia

In Italia merge prima di tutto questo sbilanciamento sul Nord Italia, che ha molte strutture in ranking, e l'assenza delle regioni più a Sud del Paese. La regione tricolore più rappresentata è la Lombardia, saldamente in testa per numero di ospedali inclusi nella classifica - 16 - e la città in cui si concentrano è Milano e provincia.

Seguono il Lazio, con 8 ospedali tutti di base a Roma, e il Piemonte si piazza al terzo posto con quattro strutture ospedaliere: tre a Torino e una a Candiolo. Il ranking raccoglie a livello mondiale i principali ospedali specializzati in 12 ambiti medici.

Il Niguarda di Milano guida la classifica

Al suo interno si trovano i primi 300 ospedali per cardiologia e oncologia, la top 250 in pediatria, e poi i primi 150 ospedali per cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia, e la top 125 per neurochirurgia e urologia. La classifica per neurologia e per ostetricia e ginecologia è stata incrementata di 25 ospedali, raggiungendo rispettivamente quota 150 e 125 strutture.

Al primo posto il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano, al secondo il Policlinico Universitario Gemelli, Roma, mentre il Sant'Orsola- Malpighi di Bologna completa questo podio virtuale.

Le Molinette il miglior ospedale torinese

Tra gli ospedali torinesi che compaiono tra i migliori a livello nazionale ci sono l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza (Molinette), il Mauriziano, l'Istituto di Candiolo e il CTO.

Le Molinette si posizionano al 13° posto in Italia e al 219° a livello globale, mentre altri ospedali della città ricevono menzioni per specialità mediche specifiche come l'endocrinologia.