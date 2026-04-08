Sant’Aniceto, il cantiere a Villar Perosa potrebbe partire tra un paio di mesi

Potrebbero partire tra un paio di mesi i lavori in via Sant’Aniceto per riqualificare la struttura dell’ex Poliambulatorio ormai in stato di abbandono, finito anche al centro di un servizio di Vittorio Brumotti per ‘Striscia la Notizia’, andato in onda a fine 2015.

Ad annunciarlo è il dottor Domenico Aurelio Franzè, ex medico di medicina generale di Villar Perosa.

Alla società di cui è amministratore, ‘Money’, il Comune infatti aveva affidato l’intervento secondo la procedura di project financing. Era il 2023, da allora però i lavori non sono ancora iniziati.

“C’è stato un rallentamento rispetto ai piani perché la società non aveva ancora la solidità economica necessaria per ottenere i finanziamenti. Ora siamo pronti e dovremmo partire entro un paio di mesi” spiega Franzè.

Il progetto è ambizioso perché prevede un investimento di 1,5 milioni di euro: “Vorremmo che il Poliambulatorio di Sant’Aniceto torni ad essere un fiore all’occhiello del territorio” aggiunge.

La prima tranche dei lavori interesserà la parte dell’edificio destinata ai servizi sanitari: “L’intervento dovrebbe durare tra i due e i tre mesi e porterà all’allestimento di dieci camere adibite ad ambulatori e della palestra per la riabilitazione”.

Secondo il progetto, una parte dell’edificio dovrà diventare invece una residenza per gli anziani: “Su due piani, la struttura potrebbe arrivare ad ospitare fino a quaranta persone”. In base alle stime, il cantiere complessivamente dovrebbe durare un anno.

Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa, così commenta l’annuncio: “Prendiamo atto della volontà di partire con il cantiere, nell’attesa che si dia finalmente avvio ai lavori”.