Con il Green Weekend Moncalieri rilancia la candidatura a capitale italiana della cultura 2028

Il 12 e 13 aprile Moncalieri sboccia, germoglia e fiorisce come mai prima d'ora, con un fitto calendario di eventi e novità che si svilupperanno dalla collina fino al Parco delle Vallere. Con l'obiettivo di celebrare al meglio l'arrivo della primavera ma soprattutto per rilanciare la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028, come ha spiegato il sindaco Paolo Montagna.

Moncalieri Green Weekend

Gli appuntamenti di Moncalieri Green Weekend in programma tra sabato e domenica sono stati presentati in un gioiello recuperato e ritrovato dalla Città, il Reale Collegio Carlo Alberto, che dal prossimo fine settimana tornerà ad aprire le sue porte a moncalieresi e visitatori. "Non ci potevamo permettere 12 mila metri quadrati vuoti, di qui la riapertura per dare un futuro ad una delle eccellenze della città. Questo patrimonio non andrà perso ma sarà valorizzato con una lunga serie di eventi e iniziative", ha spiegato l'assessore alla cultura Antonella Parigi.

"A luglio presenteremo la domanda, poi ci sarà il dossier da consegnare a settembre - ha aggiunto, tornando sulla candidatura per il 2028 - Siamo in campo per vincere, con grande entusiasmo e il sostegno di tante realtà, con una candidatura in cui il green andrà a braccetto con la cultura. L'energia della nostra comunità potrà essere l'arma in più", ha concluso Parigi.

La novità del Bosco del Re

Poi il gran cerimoniere Lorenzo Mauro, portavoce del sindaco, ha chiamato i vari ospiti e gli assessori a raccontare gli eventi in programma nel fine settimana che è alle porte. Sabato 12 apre per la prima volta al pubblico il Bosco del Re, il parco monumentale storicamente connesso al Castello di Moncalieri. Un grande polmone verde di circa 7 ettari con un incredibile patrimonio naturale e storico in cui passeggiare, correre. Dopo l'inaugurazione in programma sabato dalle 10.30, il Bosco resterà aperto al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 20, con ingresso libero da viale Rimembranza e Strada Santa Brigida 3.

L'assessore Angelo Ferrero ha parlato dell'intervento sul Bosco del Re, terminato a fine marzo, con un investimento di 2 milioni e 600 mila euro che ha portato anche alla creazione di un impianto fotovoltaico da 10 kw e il recupero della Casa del Vignolante.

Da Florì a Miel'è, profumi e sapori

Nel fine settimana la natura invade anche il centro storico con due eventi profumatissimi: Florì, la mostra mercato delle eccellenze agricole e vivaistiche in piazza Vittorio Emanuele II, e Miel'è, il primo Salone del Miele del Piemonte, presso il Real Collegio Carlo Alberto che proprio il 12 aprile riapre le porte al pubblico.

L'assessora Alessandra Borello, introducendo la seconda edizione di Flori', ha ricordato che saranno una ventina gli espositori (molti dei quali locali) protagonisti in piazza Vittorio Emanuele II. L'organizzatore Giustino Ballato ha spiegato come la scelta sia caduta su Moncalieri perché città legata al verde e con un florovivaismo diffuso: di qui poi l'idea di Miele', il primo salone del miele in Piemonte, evento che va in abbinamento con la promozione del lardo e della salsiccia di Moncalieri, due eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il Festival del Cicloturismo

Per chi ama la bicicletta e le avventure outdoor, infine, ecco la possibilità di pedalare verso il Parco delle Vallere per Bike Experience, due giorni di escursioni, talk e iniziative dedicati alle due ruote, un evento che è il secondo a livello nazionale quando si parla di cicloturismo. Per un fine settimana che si annuncia ricchissimo e in grado di accontentare i gusti e le preferenze di tutti.