Salute e prevenzione, al via un ciclo di incontri in Circoscrizione 2

Promuovere la salute e diffondere corretti stili di vita, coinvolgendo tutte le fasce d’età: è questo l’obiettivo del nuovo progetto “Benessere a ogni età - Promozione della salute nella Comunità 2026”, promosso dalla Circoscrizione 2 in collaborazione con l’Asl Città di Torino.

Il percorso, elaborato dal coordinatore alla Quarta commissione, Giuseppe Genco, insieme al distretto sanitario Sud Ovest guidato dal dottor Riccardo De Luca e dalla dottoressa Erica Pompili, nasce da un lungo lavoro di confronto con i servizi sanitari e il territorio.

Sette incontri

Il programma prevede sette incontri distribuiti nel corso del 2026. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile alle ore 17 presso la Cascina Roccafranca di via Rubino 45, con un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Promozione della salute per vivere meglio”. A intervenire saranno le dottoresse Renata Gili, Rachele Rocco e Lucia Portis, esperte della struttura di emergenze infettive, prevenzione e promozione della salute.

Stili di vita sani e prevenzione

L’iniziativa punta a fornire strumenti concreti ai cittadini: dall’adozione di stili di vita sani alla prevenzione, fino alla sensibilizzazione sui rischi legati a dipendenze e abusi. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alle famiglie, attraverso momenti informativi e di confronto.

“Il nostro obiettivo è intercettare tutte le classi di età”, ha spiegato De Luca. Un intento condiviso anche da Pompili, che ha sottolineato il lavoro preparatorio svolto: “Abbiamo mappato i servizi del Terzo Settore e analizzato i bisogni della popolazione per proporre tematiche mirate. La Circoscrizione 2 è la più anziana di Torino, quindi abbiamo costruito un percorso che tenga conto di tutte le età, coinvolgendo consultori e reparti come pediatria, cardiologia, diabetologia, psichiatria e dipendenze”.

Cadenza mensile

Gli incontri proseguiranno con cadenza mensile (ad eccezione del periodo estivo) fino alla fine dell’anno. Il ciclo si concluderà con un appuntamento dedicato ai consultori e alla gestione del digitale nell’età infantile. Un progetto che punta a rafforzare il legame tra sanità e territorio, portando l’informazione direttamente nei quartieri e rendendo la prevenzione accessibile a tutti.