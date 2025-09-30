A tutta velocità si ribalta in strada: "Mandate via quei camper"

La folle corsa tra le strade e poi il ribaltamento. È successo ieri sera in via San Remo a due passi da via Dina, a Mirafiori Nord. Protagonista un camper, uno dei quattro che da sette giorni occupano il parcheggio vicino alla scuola Rodari.

Ancora occupazioni

Sul posto, allertata dai residenti di zona, è intervenuta la polizia locale. "Prima o poi doveva succedere qualcosa", grida una donna dal balcone. Mesi fa i residenti di zona, autori di una raccolta firme, avevano vinto la loro battaglia: ottenendo la chiusura dei parcheggi davanti alla parrocchia del Redentore. Intervento che ha portato i camper rom a cambiare aria. Tre mesi dopo, tuttavia, l’allarme è rientrato: spostandosi di qualche isolato appena.

La rabbia dei cittadini

"Per fortuna non è rimasto coinvolto nessuno. Sono un paio di sere che questo camper parte a razzo e fa manovre assurde in mezzo alla strada", commenta un residente. Sul caso è intervenuto anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. "Ho scritto al Comune - spiega Nucera -, perché quel camper poteva uccidere un passante. É da una settimana che questa situazione va avanti, urge trovare una soluzione per il bene di Mirafiori Nord".