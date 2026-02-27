Folgorato sul cantiere della centrale idroelettrica, operaio trasportato in ospedale

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, venerdì 27 febbraio 2026, nel cantiere della nuova centrale idroelettrica sul fiume Stura a Cantoira. Un operaio italiano di 56 anni, dipendente della ditta Cogeis di Quincinetto, è rimasto folgorato dopo essere stato raggiunto da una potente scarica elettrica mentre si trovava vicino a una gru.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. Secondo quanto riferito dai medici, le condizioni dell’operaio sono gravi ma non in pericolo di vita. Durante il soccorso e il trasporto, l’uomo non ha mai perso conoscenza.

Dai primi accertamenti, sembra che l’incidente sia avvenuto quando la gru ha urtato accidentalmente dei cavi dell’alta tensione, provocando la folgorazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, che conducono le indagini per fare chiarezza sulle dinamiche dell’evento.