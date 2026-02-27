Telecamere accese ai giardini Madre Teresa: "Identificheranno gli autori della rissa"

L’ultima rissa ai giardini Madre Teresa di Calcutta di corso Vercelli non resterà impunita. È questo il messaggio che arriva dalla Circoscrizione 7 e da Palazzo Civico dopo i momenti di tensione registrati nel pomeriggio di mercoledì.

Telecamere attive

Al centro della risposta c’è un punto preciso: le telecamere di sorveglianza funzionano e sono state utilizzate per ricostruire quanto accaduto.

A chiarirlo è anche il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri: "Gli impianti sono attivi e sono già stati usati per individuare gli autori degli ultimi episodi di cronaca". Una precisazione che arriva dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi.

Deri sottolinea come la richiesta di verifica e ripristino degli impianti fosse stata avanzata trasversalmente da tutte le forze politiche, con atti presentati anche da Lega, Fratelli d’Italia e Partito Democratico. "Ora ci auguriamo che rimangano stabilmente in funzione. Anche nel tavolo di osservazione dello scorso dicembre era stato chiesto un intervento in tal senso", aggiunge.

"Immagini trasmesse"

Dal Comune confermano la piena operatività del sistema di videosorveglianza: le immagini registrate sono state trasmesse alle forze dell’ordine e sono a disposizione della polizia che procede con le indagini. Un passaggio che segna una differenza sostanziale rispetto alle accuse di malfunzionamento: non solo gli impianti sarebbero attivi, ma avrebbero già prodotto materiale utile all’identificazione dei responsabili.

"Accogliamo con favore la riattivazione delle telecamere ai giardini Madre Teresa di Calcutta, su cui avevamo presentato denunce e interpellanze", lo dichiarano Elena Maccanti e Daniela Rodia, consigliere della Lega in Consiglio comunale e in Circoscrizione 7.