Mirafiori, è ancora allarme furti nelle auto lasciate parcheggiate dagli operai: stavolta hanno portato via una portiera

Ancora furti, a bordo delle auto lasciate parcheggiate intorno al perimetro dello stabilimento di Mirafiori. Molto spesso, vetture degli stessi operai Stellantis in turno in fabbrica. L'ultimo episodio spiacevole si è verificato questo pomeriggio - intorno alle 13:30 - alla porta 9 di corso Settembrini.



Alla macchina parcheggiata non è stato solo rotto un cristallo, come purtroppo capita spesso, ma è stata addirittura portata via una portiera intera. E non si tratta nemmeno di un episodio isolato, come detto: altri casi si sono verificati in questi giorni alla Porta 16, sempre ai danni delle vetture degli operai e su corso Agnelli.

E anche nei mesi scorsi si era più volte sollevato il problema. Per ora, apparentemente senza soluzione. Un incontro era stato chiesto all'azienda e al Comune da parte di tutte le sigle metalmeccaniche per cercare un rimedio.