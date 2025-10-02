 / Cronaca

Cronaca | 02 ottobre 2025, 15:21

Mirafiori, è ancora allarme furti nelle auto lasciate parcheggiate dagli operai: stavolta hanno portato via una portiera

Gli episodi vengono segnalati alla Porta 9 di corso Settembrini, ma anche alla porta 16. Alcuni casi erano stati segnalati pure nei mesi scorsi: a maggio la richiesta di incontro con azienda e Comune

I ladri hanno portato via l'intera portiera dell'auto

I ladri hanno portato via l'intera portiera dell'auto

Ancora furti, a bordo delle auto lasciate parcheggiate intorno al perimetro dello stabilimento di Mirafiori. Molto spesso, vetture degli stessi operai Stellantis in turno in fabbrica. L'ultimo episodio spiacevole si è verificato questo pomeriggio - intorno alle 13:30 - alla porta 9 di corso Settembrini.

Alla macchina parcheggiata non è stato solo rotto un cristallo, come purtroppo capita spesso, ma è stata addirittura portata via una portiera intera. E non si tratta nemmeno di un episodio isolato, come detto: altri casi si sono verificati in questi giorni alla Porta 16, sempre ai danni delle vetture degli operai e su corso Agnelli.

E anche nei mesi scorsi si era più volte sollevato il problema. Per ora, apparentemente senza soluzione. Un incontro era stato chiesto all'azienda e al Comune da parte di tutte le sigle metalmeccaniche per cercare un rimedio. 

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium