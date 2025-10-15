Occhio agli occhi: la campagna di screening per le maculopatie arriva alle Molinette

Occhio agli occhi fa tappa a Torino. Lo screening gratuiti per la prevenzione delle maculopatie si svolgerà all'ospedale Le Molinette venerdì 17 ottobre (dalle 13 alle 18), sabato 18 ottobre (dalle 8 alle 15), lunedì 20 ottobre (dalle 13 alle 18).

La campagna nazionale di screening gratuiti è promossa dal Comitato Macula ETS con il supporto non condizionante di Bayer Italia, dedicata alla prevenzione delle maculopatie, tra le principali cause di ipovisione dopo i 50 anni.

Per tre giornate, gli over 50 potranno sottoporsi gratuitamente a un esame OCT (Tomografia a Coerenza Ottica), un’indagine rapida, non invasiva e di alta precisione che consente di individuare precocemente eventuali alterazioni della retina.

La tappa piemontese è coordinata dal professor Michele Reibaldi, Direttore della Clinica Oculistica dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Università di Torino, tra i massimi esperti italiani in chirurgia vitreoretinica.

“Diagnosi precoce significa salvare la vista” – spiega il professor Reibaldi – “La maculopatia è una malattia silenziosa, ma grazie all’OCT è possibile scoprirla nelle fasi iniziali e intervenire in tempo. Questa campagna porta la prevenzione direttamente sul territorio, offrendo a tutti un’opportunità concreta.”

“Dopo il successo delle tappe di Pescara e Napoli, arriviamo a Torino per proseguire un percorso di prevenzione che sta intercettando centinaia di cittadini” – sottolinea Massimo Ligustro, Presidente del Comitato Macula ETS – “L’obiettivo è uno solo: salvare la vista attraverso controlli semplici, gratuiti e di grande efficacia.”

Lo screening è riservato agli over 50 che non abbiano avuto diagnosi di maculopatia.

Per info: www.occhioagliocchi.com