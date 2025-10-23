Paura nella notte in Aurora, incendio danneggia due auto

Momenti di paura nella notte nel quartiere Aurora, in via Carmagnola, dove intorno alle 3 del mattino un’auto parcheggiata lungo la strada ha preso fuoco, coinvolgendo anche il veicolo accanto.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate rapidamente e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. L’auto da cui sarebbe partito l’incendio, stando a quanto riferiscono alcuni residenti, aveva la portiera aperta al momento del rogo, un dettaglio che lascia ipotizzare un gesto doloso.

Nessuna pista esclusa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’incendio. Non si esclude alcuna pista: dall’azione vandalica al possibile atto mirato.

L’episodio ha allarmato i residenti di Aurora, un quartiere che da tempo denuncia problemi di degrado, microcriminalità e spaccio di droga. “In un attimo ci si ritrova con la macchina bruciata e anche quella accanto danneggiata. Tanta paura in una zona già in balia dei pusher e del degrado”, ha commentato Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7.