Spaccio in bottega: rigattiere ai domiciliari sorpreso a vendere droga. Altri due arresti in zona nord

Giornata movimentata per i carabinieri, che tra il centro e la zona nord della città hanno effettuato tre arresti per spaccio di stupefacenti.

Il primo intervento è avvenuto il 24 ottobre, in una bottega nei pressi di via San Francesco da Paola. Qui i militari hanno sorpreso il titolare, un sessantenne torinese, mentre cedeva un involucro contenente due grammi di marijuana a un giovane cliente. La perquisizione dell’esercizio commerciale ha portato al sequestro di quattro chili di marijuana, quaranta grammi di cocaina, duecento grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e cento euro in contanti. L’uomo, già agli arresti domiciliari per un reato analogo, è stato condotto nel carcere “Lorusso e Cutugno”.

Nel pomeriggio successivo, intorno alle 16.30, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, un ventitreenne di origine centroafricana, irregolare e senza fissa dimora, sorpreso a cedere una dose di crack a un sessantenne poi segnalato come assuntore. Nel tentativo di sfuggire al controllo, il giovane ha cercato di fuggire su un monopattino, che ha poi lanciato contro i militari, senza colpirli. Bloccato dopo una breve fuga, è stato trovato in possesso di sei dosi di crack (circa 2,5 grammi) e di 400 euro in contanti, tutto sequestrato. È stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Poche ore dopo, sempre in zona nord, un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile ha arrestato in corso Regio Parco un quarantaseienne torinese per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, notato in atteggiamento sospetto, è stato trovato con 20 grammi di marijuana suddivisi in tre sacchetti e 150 euro in contanti. Nella successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto altri 30 grammi della stessa sostanza e una serra artigianale completa di lampada, concimi, semi e una pianta di marijuana. Il quarantaseienne è stato posto agli arresti domiciliari.