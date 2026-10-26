Canavese, simulazione di reato per una donna che aveva denunciato un accoltellamento

Gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea sul presunto accoltellamento ad una donna avvenuto ad Oglianico da parte di uno sconosciuto incappucciato si sono conclusi nella mattinata di ieri 25 ottobre.

Anche se fin da subito il racconto della donna pareva frammentario e pieno di contraddizioni, i militari della Sezione Operativa e della Stazione CC di Rivarolo Canavese hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari per fare luce sulla vicenda. L'intervento dei militari dell'Arma era scattato nella serata del 24 ottobre in Piazza Statuto ad Oglianico, a seguito della segnalazione pervenuta dal Sindaco per una presunta aggressione ai danni di una donna.

La stessa aveva dichiarato di essere stata aggredita con un coltello da un giovane sconosciuto mentre si recava verso il Municipio. A seguito dell'evento, la donna era stata trasportata in codice verde presso l'ospedale di Cuorgnè, dove le venivano riscontrate ferite giudicate guaribili con una prognosi di 5 giorni.

I successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno tuttavia permesso di rilevare marcate incongruenze con il racconto fornito, oltre che con la ferita patita. Messa di fronte agli elementi raccolti, già presso l’ospedale la donna ha infine ammesso di aver simulato l'aggressione e di essersi procurata autonomamente la ferita mediante l'impiego di un coltello da cucina prelevato dalla propria abitazione.

Gli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma fin da subito avevano consentito di appurare che non vi era alcun aggressore ignoto da ricercare, ma solo un racconto frammentario e contraddittorio da approfondire. Il gesto è risultato riconducibile a un momento di particolare fragilità personale.