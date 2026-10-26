Tentano una rapina in strada ma vengono fermati dai carabinieri

È accaduto questa notte, attorno alle 3, in corso IX febbraio a Torino, poco lontano dalle Porte Palatine e dai giardini reali: un gruppo di giovani, tutti di origine nordafricana e senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia ha accerchiato ed aggredito due ragazzi, originari del Bangladesh, un ventiseienne ed un ventiquattrenne, per rapinarli dei rispettivi cellulari.

Tentata rapina aggravata

Il pronto intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Torino ha sventato il reato: i presunti rapinatori hanno tentato la fuga ma tre di loro sono stati fermati e messi in sicurezza, nonostante la violenta reazione contro i militari dell’Arma, colpiti con calci e pugni. Per i tre sono scattate le manette in quanto gravemente indiziati dei reati di “tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale” e, per questa ragione, trattenuti nelle camere di sicurezza come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Poco dopo, attorno alle 5 del mattino, un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Torino è intervenuto in Via Sacchi (quartiere Crocetta) su attivazione del Numero Unico delle Emergenze 12 in quanto era stato segnalato un tentativo di effrazione in un’abitazione al civico 22. I militari dell’Arma hanno sorpreso in flagranza un ventenne di origine algerina, senza fissa dimora e residente in Francia che, salito su di un balcone, stava tentando di introdursi in un’abitazione scardinando le persiane. Il giovane è stato arrestato per “tentato furto in abitazione” e, anche in questo caso, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di processo.

Tempestive segnalazioni

I due episodi riaccendono i riflettori sull’importanza cruciale del controllo del territorio e della prontezza operativa delle forze dell'ordine. Resta fondamentale, come dimostrato nel caso di via Sacchi, il ruolo attivo della cittadinanza: la tempestiva segnalazione al 112 si conferma l'arma più efficace per consentire l'intervento in flagranza e assicurare i responsabili alla giustizia.