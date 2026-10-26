 / Cronaca

Cronaca | 26 ottobre 2026, 14:07

Malamovida, controlli e raffica di multe dei carabinieri

In piazza Carlina 92 delle 100 persone verificate erano minori. Maggiorenne invece il giovane trovato in possesso di due coltelli e di alcuni grammi di hashish

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Controlli a tappeto quelli messi in atto in questo fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino. I dispositivi messi in campo dall’Arma hanno raccolto un dato interessante su chi ha animato la centralissima Piazza Carlina nelle scorse ore, registrando la quasi totalità delle persone di interesse operativo controllate - 92 su 100 - in minori.

Fuochi d'artificio

Allo scoccare della mezzanotte di domenica sono stati proprio i minori i principali protagonisti della “malamovida”. Nove di loro, tutti tra i 14 e i 16 anni, si sono infatti resi responsabili dell’accensione di una batteria di fuochi d’artificio, giustificando la loro azione ai militari che li hanno poi fermati con la scusa di dover festeggiare il compleanno di un amico. Comportamento che sarà oggetto di segnalazione alla Procura per i Minorenni per il reato di “accensioni ed esplosioni pericolose”. 

Coltelli e hashish

È maggiorenne invece il giovane trovato in possesso di due coltelli e di alcuni grammi di hashish. Per lui è scattata sia la denuncia in stato di libertà per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere che la segnalazione al Prefetto di Torino quale assuntore.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium