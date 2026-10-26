Processo Askatasuna, pg chiede 18 condanne per un totale di 47 anni di carcere

Diciotto condanne per un ammontare complessivo di circa 47 anni di carcere sono state chieste dalla procura generale di Torino al processo d'appello ai militanti dell'ex centro sociale Askatasuna.

Riconoscere l'associazione per delinquere

Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, i pg Giancarlo Avenati Bassi e Manuela Pedrotta hanno invitato la corte a riconoscere l'esistenza del reato di associazione per delinquere, che era stato escluso dai giudici di primo grado.

Questa ipotesi d'accusa riguarda sedici imputati; altri due devono rispondere di reati minori. Le pene proposte spaziano dai dodici mesi ai cinque anni di carcere.