Tensione e insulti dagli spalti, sospesa la sfida tra Nichelino e San Remigio

Una domenica di sport e passione per il campionato di Terza Categoria (Girone B della Delegazione di Torino), si è trasformato in una pagina amara per il calcio dilettantistico locale. La sfida tra il Nichelino U21 e il San Remigio è stata definitivamente interrotta dal direttore di gara intorno al 30° minuto della ripresa, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, a causa del clima di forte tensione creatosi sugli spalti. Un episodio trasformatosi in dibattito non solo per la decisione arbitrale, ma anche per le opposte ricostruzioni fornite dalle due società.

Il primo stop: parapiglia sulle tribune

Le prime avvisaglie di una giornata difficile si sono avute al 43° minuto della prima frazione di gioco. Mentre la squadra di casa si apprestava a battere un calcio d'angolo, l'arbitro è stato costretto a interrompere l'esecuzione per sedare le animosità provenienti dalla tribuna.

Secondo quanto ricostruito sul momento, un diverbio verbale sarebbe sfociato in un acceso scontro causato da insulti (anche a sfondo razziale, secondo i dirigenti ospiti) indirizzati da uno spettatore verso un tesserato del San Remigio, Oumar Keita, guineano di anni 27, che assisteva alla gara dagli spalti. Il gioco è rimasto fermo per circa dieci minuti prima che la situazione tornasse alla normalità, consentendo la ripresa del match.

Il gol annullato e la decisione di interrompere la gara

La situazione è poi precipitata definitivante al 31° della ripresa. A seguito di un calcio di punizione in favore del Nichelino, la rete segnata dai padroni di casa è stata prontamente annullata dall'arbitro per un precedente fallo commesso ai danni del portiere ospite. La decisione ha scatenato le proteste di una parte della tribuna.

In quel contesto, a fronte di una tensione crescente e del clima venutosi a creare attorno al rettangolo di gioco, l'arbitro ha riscontrato l'assenza delle condizioni psicologiche e ambientali necessarie per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'incontro, decretando la sospensione anticipata del match.

Dalla solidarietà tra club alla denuncia dell'Aila

L'accaduto ha lasciato sgomento tra i dirigenti e i tesserati presenti, tra cui molti bambini in tribuna rimasti scossi dall'accaduto. Profondo rammarico per Hamid El Fatihi, capitano e dirigente del San Remigio. "Dispiace tantissimo per quello che è successo domenica - precisa -, ma sottolineo come molti calciatori e la dirigenza avversaria ci abbiano subito offerto parole di conforto e vicinanza".

Sulla vicenda è intervenuto anche Davide Schirru, dell'Aila (Associazione Italiana Lotta agli Abusi), che ha voluto richiamare l'attenzione sul valore educativo dello sport: "In attesa del referto, resta chiaro come certi episodi riaprano il tema dell'esempio negativo dato sui campi di periferia da soggetti che usano lo sport per dare sfogo al meglio di sé, invece di considerarlo uno strumento di integrazione e socializzazione".

La replica del Nichelino: "Nessun insulto sul campo, ricostruzione parziale"

La ricostruzione dei fatti trova tuttavia la ferma smentita da parte del Nichelino U21. Attraverso una nota del capitano della formazione di casa, Alessandro De Gennaro, il club ha voluto chiarire la propria posizione per offrire un quadro di quanto avvenuto.

In merito alle proteste per il gol annullato, il capitano del Nichelino ridimensiona la portata dell'episodio dagli spalti: "L'unica frase percepita nettamente dalla tribuna è stata un classico 'che c...o fischi!', un'esclamazione da campo che non può essere travisata come una reazione rabbiosa o una serie di pesanti offese personali all'arbitro".

Ancora più netta la smentita riguardo ai presunti insulti discriminatori all'indirizzo dei giocatori in campo: "Nessun calciatore della San Remigio sul terreno di gioco ha ricevuto insulti razziali durante la partita. Eravamo esattamente lì e desideriamo smentire categoricamente questo passaggio. Per quanto riguarda gli spalti, non possiamo escludere dinamiche esterne di cui non abbiamo certezza, ma ribadisco che il nostro gruppo squadra ha fatto il possibile per calmare gli animi e prende le distanze da qualsiasi comportamento scorretto".

Si attende ora la delibera ufficiale del Giudice Sportivo, prevista con il comunicato di giovedì, per conoscere i provvedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni.