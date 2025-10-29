Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma

(Adnkronos) -

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Secondo le ultime news riportate da SkySport, l'ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri. L'accordo è stato trovato fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatico per una stagione in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Sarà quindi Spalletti a succedere a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, 1-0 firmato Basic. L'affondo decisivo nella trattativa è arrivato nella serata di ieri, con Comolli che ha deciso di puntare sull'ex ct dell'Italia per risollevare una stagione fin qui deludente che vede la Juventus, in campo oggi contro l'Udinese con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla in panchina, all'ottavo posto con 12 punti.

Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva 'dribblato' abilmente la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot... Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: "Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà".