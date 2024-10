Ladri scatenati a Barriera: raffica di furti nella auto in sosta in piazza Abba

Finestrini rotti e furti nelle automobili. Con questa immagine si è risvegliata questa mattina piazza Abba, presa d'assalto nella notte dai ladri. Macchine vandalizzate

Proprio a due passi dalla sede della Circoscrizione 6 situata in via San Benigno e di fronte alla scuola elementare Giuseppe Cesare Abba, nel grande piazzale che costeggia l'ex manifattura Tabacchi, numerose vetture sono finite nel mirino di ladri e vandali.

Un colpo indisturbato ma non indolore, perché sebbene nessuna videocamera di sorveglianza sia riuscita a inquadrare i malfattori in azione, i risultati dei danni sono evidenti e chiari tra i parcheggi della piazza. I vetri rotti si trovano in ogni angolo dei posteggi, quasi a far ipotizzare che le vetture colpite siano state tutte quelle parcheggiate.

Uno scenario che si verifica a distanza di due giorni dall'ultima visita del sindaco Stefano Lo Russo ai residenti di Barriera di Milano, quest'ultima definita dall'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone come "L’ennesima passerella".

A cui aggiunge: "Se da una parte lo sgombero delle case popolari occupate continua a ritmo serrato, permettere però alle roulotte e camper abusivi di restare nelle strade del quartiere, senza applicare la nostra legge regionale che ne dispone il sequestro, significa lasciare i cittadini ancora nelle grinfie della delinquenza di stampo nomade". Tavolo in Prefettura L'esponente della giunta Cirio contesta la mancata applicazione, da parte dell'amministrazione comunale, della legge regionale contro gli insediamenti abusivi di roulotte e camper. Da qui lo scontro tra i dem e i meloniani, che si giocherà al tavolo della Prefettura. Marrone ha annunciato la richiesta di convocazione di un tavolo del "Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica". L'obiettivo? La richiesta ufficiale per l’applicazione uniforme e non discrezionale della legge regionale.