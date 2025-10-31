 / Cronaca

Tentativo di rapina in un supermercato: vigilante aggredito finisce in ospedale

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi: condotto in codice verde al Gradenigo

L'ospedale Gradenigo di Torino

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto verso le 13.30 di oggi, venerdì 31 ottobre, per soccorrere il vigilante di un supermercato in via Aosta 26 aggredito e centrato in pieno con un pugno durante un tentativo di rapina. Il malvivente si è poi dileguato, dopo essere riuscito a portare via una piccola somma di denaro.

Per fortuna il ferito non è grave: l'equipe dell'ambulanza che lo ha raggiunto sul posto gli ha prestato le prime cure e lo ha trasportato all'ospedale Gradenigo in codice verde.

