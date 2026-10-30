Terribile schianto sulla provinciale 138 a Cercenasco: perde la vita un uomo di 72 anni

Ancora sangue e morti sulle strade del Torinese. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina poco dopo le 11 a Cercenasco sulla provinciale 138 per un incidente stradale che ha coinvolto 2 auto.

Niente da fare per l'uomo di 72 anni

La Centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno soccorso un uomo di 72 anni, Piero Allasino, agricoltore di Buriasco, le cui condizioni sono subito apparse critiche. L'equipe di soccorso ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione sul paziente proseguite per diversi minuti. L'uomo è però deceduto in seguito ai traumi riportati.

Ferito il 23enne a bordo dell'altra auto

È stato assistito anche un ragazzo di 23 anni, a bordo dell'altra auto coinvolta che è stato trasportato all'ospedale di Pinerolo con un codice verde.