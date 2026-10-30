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Cronaca | 30 ottobre 2026, 17:07

Infortunio sul lavoro a Cavaglià, operaio torinese di 48 anni finisce in ospedale

Sul posto il personale dello Spresal, assieme a 118 e Carabinieri

L'uomo è stato ricoverato in ospedale

L'uomo è stato ricoverato in ospedale

Infortunio sul lavoro nel comune di Cavaglià. Il fatto è avvenuto all’interno di un cantiere nella giornata di ieri, 29 ottobre: stando alle prime ricostruzioni, un operaio di circa 48 anni, residente nella provincia di Torino, sarebbe inciampato in un tombino in ghisa e avrebbe riportato ferite da codice giallo. 

In breve tempo, è stato soccorso e assistito dai sanitari del 118, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Presente sul posto anche il personale dello Spresal, assieme ai Carabinieri, per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto.

g.c. - newsbiella

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