Halloween, picchi di intossicazioni come a Capodanno: l'appello del 118

La notte di Halloween è diventata, insieme a quella di Capodanno, uno dei momenti dell'anno in cui si registra il maggior numero di richieste di soccorso per intossicazioni, prevalentemente legate al consumo di alcol. È quanto emerge dai dati d'archivio della Centrale Operativa del 118 di Torino - gestito da Azienda Zero Piemonte - che alla vigilia dei festeggiamenti richiama l'attenzione sull'importanza di comportamenti responsabili, soprattutto tra i più giovani.

Nel 2025, nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, sono state registrate 69 intossicazioni; erano state 49 nello stesso periodo del 2024. L’aumento conferma quanto già osservato negli anni precedenti: la notte di Halloween rappresenta un momento particolarmente impegnativo per il sistema dell'emergenza sanitaria.

Nella grande maggioranza dei casi si è trattato di situazioni non gravi: nel 2025 l'87% delle intossicazioni è stato classificato come codice verde, il 10,1% è stato gestito come codice giallo. Nel 2024 la percentuale dei codici verdi era stata pari al 91,8%.

«Negli ultimi anni abbiamo osservato che durante la notte di Halloween le intossicazioni raggiungono livelli paragonabili a quelli della notte di Capodanno. Nella maggior parte dei casi si tratta fortunatamente di situazioni non gravi, ma che richiedono comunque l'intervento dei soccorritori e l’impiego di mezzi. Il consumo eccessivo di alcol rappresenta una delle principali criticità e ci troviamo a soccorrere anche ragazzi molto giovani. Il nostro invito è a vivere i festeggiamenti con consapevolezza, evitando comportamenti che possono mettere a rischio la propria salute e quella degli altri», sottolinea Roberto Gioachin, direttore della Centrale Operativa del 118 di Torino.

La prevenzione passa anche dalla capacità di riconoscere tempestivamente una situazione di pericolo. Una persona che ha consumato troppo alcol può manifestare alterazioni dello stato di coscienza, vomito, difficoltà a mantenersi vigile. In presenza di sintomi importanti è fondamentale chiedere subito aiuto, senza attendere che la situazione peggiori. «È importante rivolgersi tempestivamente al sistema dell'emergenza, seguire le indicazioni degli operatori e rimanere accanto alla persona in difficoltà fino all'arrivo dei soccorritori», aggiunge Gioachin.

La Centrale Operativa del 118 di Torino invita a non sottovalutare i segnali di malessere, a non lasciare sole le persone che possono trovarsi in difficoltà e a non mettersi alla guida dopo aver consumato alcol. In caso di emergenza sanitaria è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo informazioni precise sulle condizioni della persona e sul luogo in cui si trova.