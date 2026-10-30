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Cronaca | 30 ottobre 2026, 15:22

Tragedia a Parella: trattore finisce in una scarpata e poi nel torrente, muore 83enne

Inutile l'intervento dei Vigili del fuoco e dell'elicottero del 118

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, in via Ceretto a Parella, per un incidente che ha coinvolto un trattore finito in una scarpata e poi nel torrente. 

Inutile l'intervento dei Vigili del fuoco e dell'elicottero del 118

La Centrale Operativa ha inviato sul posto l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso: l 'equipe sanitaria è intervenuta insieme ai Vigili del fuoco.

Quando il paziente è stato individuato era già deceduto: a perdere la vita un uomo di 83 anni.

redazione

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