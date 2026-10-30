Fermato sul monopattino con hashish e farmaci psicotropi: arrestato un 25enne

Un controllo di routine della polizia si è concluso con l'arresto di un giovane di 25 anni, cittadino egiziano irregolare sul territorio nazionale, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ai fini di spaccio.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nell'area di Lungo Dora Napoli. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un uomo a bordo di un monopattino elettrico mentre attraversava Ponte Mosca in direzione di corso Giulio Cesare.

Fermato per un accertamento, il venticinquenne non è stato in grado di esibire un documento di identità valido, mostrando invece una denuncia di smarrimento. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso: il giovane continuava infatti a portare le mani nelle tasche e appariva agitato.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno dello zaino quattro blister di un farmaco psicotropo, per un totale di 46 capsule, alcune delle quali già mancanti, oltre a 40 euro in contanti. Non riuscendo a fornire spiegazioni sul possesso del medicinale e non avendo alcuna prescrizione medica, l'uomo è stato accompagnato in Questura per ulteriori controlli.

Negli uffici della polizia gli accertamenti sono proseguiti con il ritrovamento di due panetti e di un ulteriore frammento di sostanza stupefacente di colore marrone. Le analisi hanno successivamente confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo superiore ai 200 grammi.

Al termine delle verifiche, il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ai fini di spaccio.