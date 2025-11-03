A Luserna San Giovanni un camion colpisce nuovamente il balcone di via Brianza Ballesio

L’ultima volta è accaduto a gennaio: questo pomeriggio un camion ha imboccato via Brianza Ballesio a Luserna alta, danneggiando nuovamente il balcone dell’edificio storico all’angolo con piazzetta Danna Falco. Si tratta della casa che ospitò la prima sede della quarta compagnia degli Alpini.

È accaduto alle 15,40 di oggi – lunedì 3 novembre – quando il camion ha imboccato la strada del centro storico, vietata per quel tipo di mezzi, e ha urtando il balcone, incastrandosi nella lastra di losa.

Sul posto è intervenuto il proprietario della casa che ha aperto l’abitazione permettendo ai vigili del fuoco e alla polizia locale di ricollocare la lastra e liberare così il mezzo.

“L’area sottostante di via Brianza Ballesio rimarrà transennata, per vietare il passaggio, fino a quando non verrà riparato il balcone che è stato dichiarato inagibile” avverte il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello.