Trasporti, multato un 63enne per esercizio abusivo di noleggio con conducente

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Torino nel settore del trasporto persone. Tra i fermati, lo scorso giovedì 18 dicembre, un sessantatreenne di origine peruviana che è stato sanzionato per esercizio abusivo di noleggio con conducente. La Polizia Locale lo ha fermato in via IV Marzo, in pieno centro città, mentre trasportava senza titolo turisti provenienti da Milano.

Erano all’incirca le 11 del mattino quando una pattuglia del Reparto sicurezza stradale integrata, nel corso di un servizio dedicato a queste verifiche, ha fermato per un controllo un van che trasportava diverse persone. Alla guida si trovava un sessantatreenne di nazionalità peruviana residente in Lombardia. Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che per l'autista si configurava l’esercizio abusivo di attività di noleggio con conducente: l'uomo stava trasportando dietro compenso una famiglia di suoi connazionali, composta da sei persone.

Per l'esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente (art. 85, comma 4 Cds) è scattata una sanzione da 1.812 a 7.249 euro (che sarà disposta tramite apposita ordinanza d'ingiunzione dalla prefettura), con la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca del veicolo e la sospensione della patente da 4 a 12 mesi.

Verbale anche ai sensi dell'art. 116 Cds, di 408 euro, perché l’uomo era sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (Cap) per il trasporto persone, per il quale è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Il van è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia al conducente, cui sono state ritirate anche la carta di circolazione e la patente.

Emessa anche un’altra sanzione di 397 euro in base all’art. 116 Cds, per l’incauto affidamento da parte del proprietario del veicolo al conducente, che ha effettuato un trasporto persone pur essendo sprovvisto del certificato di abilitazione professionale.