Corso Regina Margherita chiuso per sgombero Aska: “Rimborsate i commercianti e riaprite la strada”

La chiusura di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra Rondò Rivella e via Vanchiglia, sta mettendo in seria difficoltà il quartiere Vanchiglia. Dal giovedì 18 dicembre, la circolazione è interdetta al traffico, salvo rare eccezioni, a seguito delle operazioni legate allo sgombero di Askatasuna.

Una decisione che, pur rispondendo a esigenze di ordine pubblico, sta producendo pesanti ricadute economiche per le attività commerciali della zona, proprio nel periodo più importante dell’anno per le vendite, a pochi giorni dal Natale.

I danni al commercio di quartiere

Secondo quanto segnalato dalle associazioni dei Commercianti di Vanchiglia, la chiusura del corso ha di fatto impedito l’arrivo dei clienti, rendendo difficoltoso l’accesso al quartiere sia per chi si sposta in auto sia per chi utilizza i mezzi pubblici.

Una situazione che vanifica anche gli sforzi messi in campo nelle scorse settimane: anche quest’anno, infatti, i commercianti avevano installato le luminarie natalizie in molte vie del borgo, con il contributo della Circoscrizione 7, per rendere Vanchiglia più accogliente e attrattiva durante le festività.

La posizione della Circoscrizione 7

Di fronte a questo scenario, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri è intervenuto avanzando due richieste. Da un lato, alla Regione e al Governo viene chiesto di rimborsare i commercianti di Vanchiglia per i mancati incassi a partire dal 18 dicembre e fino alla cessazione dell’emergenza. Dall’altro, alla Prefettura si chiede di valutare una riapertura parziale di corso Regina Margherita, così da consentire il ripristino di una viabilità più vicina alla normalità e permettere al quartiere di tornare a vivere.

L’obiettivo è evitare che il costo dell’emergenza ricada esclusivamente sui commercianti, già provati da anni complessi dal punto di vista economico.