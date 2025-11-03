Bambina investita in corso Regio Parco, trasportata al Regina Margherita

Mattinata di tensione in corso Regio Parco a Torino, dove una bambina è stata investita da un’auto nei pressi del civico 162. L’incidente, avvenuto lunedì 3 novembre intorno alle ore 11, ha innescato momenti concitati: poco dopo l’impatto, un gruppo di persone legate alla comunità rom si è radunato sul posto e ha affrontato l’automobilista in modo aggressivo, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.

La bambina, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata colpita mentre attraversava la strada. È stata trasportata in codice giallo all’ospedale Regina Margherita con un’ambulanza del 118 di Azienda Zero. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I carabinieri hanno fornito supporto per gestire l’assembramento e garantire la sicurezza.

"Già in passato purtroppo una bimba di età molto piccola ha perso la vita all'interno del parcheggio Giovanni Bosco - ha ricordato la capogruppo di Fratelli d’Italia Verangela Marino in Circoscrizione 7 - e questo è l'ennesimo episodio dove un altro minore è stato investito semplicemente perché i genitori non erano presenti. Ci auguriamo che qualcuno intervenga a tutela dei minori”.