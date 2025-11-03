Tragico incidente questa mattina a Chivasso.
Poco prima delle 8 in via Tellini una donna di 79 anni è stata investita rimanendo schiacciata tra due auto. L'equipe dell'ambulanza del 118 ha iniziato la rianimazione, ma la donna è deceduta sul posto per via delle gravi ferite riportate.
Cronaca | 03 novembre 2025, 09:28
Tragedia a Chivasso: donna di 79 anni muore schiacciata tra due auto dopo essere stata investita
L'incidente in via Tellini
