 / Cronaca

Cronaca | 03 novembre 2025, 09:28

Tragedia a Chivasso: donna di 79 anni muore schiacciata tra due auto dopo essere stata investita

L'incidente in via Tellini

Tragedia a Chivasso: donna di 79 anni muore schiacciata tra due auto dopo essere stata investita

Tragico incidente questa mattina a Chivasso. 
Poco prima delle 8 in via Tellini una donna di 79 anni è stata investita rimanendo schiacciata tra due auto. L'equipe dell'ambulanza del 118 ha iniziato la rianimazione, ma la donna è deceduta sul posto per via delle gravi ferite riportate.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium