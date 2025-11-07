“AI e Sostenibilità: in eVISO il primo evento formativo con l’Ordine degli Ingegneri di Torino”





L’appuntamento ha riunito professionisti, esperti e rappresentanti istituzionali per discutere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile.

Un dialogo che ha posto al centro la connessione tra innovazione tecnologica e criteri ESG (Environmental, Social, Governance), con un approccio pragmatico e orientato ai risultati.

L’evento si è aperto con gli interventi di Manuela Martini, Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, ed Ettore Maraschi, Coordinatore della Commissione Sostenibilità dell’Ordine, che hanno sottolineato come il confronto con realtà imprenditoriali tecnologiche come eVISO rappresenti una leva strategica per la crescita della professione e la diffusione della cultura della sostenibilità.

Durante il panel sono intervenuti Carlo Cigna - Chief Technology Product Officer, Federica Berardi - Chief Financial Officer e Lorenzo Molinero - Energy Efficiency Engineer, che hanno illustrato il modello con cui eVISO utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare processi, ridurre consumi e supportare decisioni data-driven orientate alla sostenibilità.

Durante il suo intervento, Carlo Cigna ha illustrato l’approccio tecnologico di eVISO: “L'AI è uno strumento per portare valore. Vista la portata di questo strumento è nostro compito definire le condizioni al contorno e l'obiettivo ovvero definire in modo appropriato e ampio il concetto di valore che vogliamo portare.” Un concetto ripreso durante la sua presentazione, dove è stato evidenziato come le sfide ambientali, etiche e regolatorie debbano essere parte integrante del design e della governance delle tecnologie emergenti.

Ai partecipanti sono stati riconosciuti 3 crediti formativi professionali (CFP). Nel pomeriggio, i professionisti presenti hanno visitato il Center of Collective Intelligence, sede di eVISO, per un tour

ed un momento finale di networking.

"Grazie a eVISO per l’ospitalità al seminario AI e Sostenibilità: creare valore per il futuro, organizzato per il nostro Ordine. Un confronto su come dati e intelligenza artificiale accelerano percorsi net zero, in linea con la mission di eVISO: unire tecnologia e sostenibilità per creare valore reale per imprese e territorio" ha concluso Manuela Martini.

L’appuntamento si inserisce inoltre nell’ambito della partnership tra eVISO e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Proprio grazie a questa collaborazione, eVISO e l’Ordine degli Ingegneri sosterranno la Fondazione FARO ETS, realtà che da oltre 40 anni garantisce cure palliative specialistiche ai pazienti in fase avanzata di malattia e alle loro famiglie, rafforzando così l’impegno condiviso per un impatto positivo sulla comunità.